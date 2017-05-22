Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı turunda Suudi arabistan'da İslam dünyasıyla yeni bir sayfa açmayı başardı, cebinde 380 milyar dolarlık anlaşmayla İsrail'e geçiyor.

Hummalı bir şekilde Trump'ı karşılamaya hazırlanan Tel Aviv yönetimi, son provaları Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda yaptı.





SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ABD lideri için çok sıkı güvenlik önlemleri alan İsrail Ordusu, aynı zamanda ABD savaş uçaklarıyla birlikte tatbikat yapıyor.

Reuters haber ajansı, Juniper Falcon isimli tatbikatta havalanan ABD F-15 savaş uçaklarının fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Bugün gelen son fotoğraflarda ise, karşılama töreni için bekleyen İsrail askerlerinin uyukladığı görülüyor.

ABD lideri ve eşi Melania Trump, Suudi Arabistan'dan sabah saatlerinde Air Force One'a binerek ayrıldı. Dakikalar sonra Ben Gurion Havalimanı'na inecek.





FİLİSTİN-İSRAİL BARIŞI

Al Jazeera, Trump'ın ziyaretinde Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerini yeniden başlatmayı deneyeceğini bildiriyor.

Bir önceki başkan Barack Obama'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) çekimser kalmasıyla tarihi bir darbe alan ve işgal altındaki Filistin topraklarından derhal çekilmesi istenen İsrail, halihazırda Trump'ın en yakın müttefiki.

ABD lideri, BMGK kararı sonrası Twitter hesabından '20 Ocak'a kadar sabredin' yazdı, Tel Aviv yönetimi daha Trump koltuğa oturur oturmaz 10 binden fazla yeni yerleşim inşasına başladı. Tüm dünyanın tepkisini çeken yeni inşaatlar, elbette işgal altındaki topraklarda.





İADE-İ ZİYARET

Trump'ın göreve gelir gelmez aradığı ilk isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu, Washington'da ağırladığı ilk lider de yine Netanyahu'ydu. ABD lideri, şimdi bir nevi iade-i ziyaret yapıyor.

FİLİSTİN'E DE GİDECEK

Filistin topraklarına da geçecek ABD Başkanı Trump'ın burada vereceği mesajlar merakla bekleniyor.