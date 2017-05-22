Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Sun gazetesinin İsrail basınına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in Tel Aviv kentinde kalabalık Jaffa bölgesinde bir araç yayaların arasına daldı. Olayda 5 kişi yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretine çok kısa bir süre kala gerçekleşmesi dikkat çekti. Yaşananların terör saldırısı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

TERÖR SALDIRISI BELİRSİZLİĞİ

Olayın ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretine çok kısa bir süre kala gerçekleşmesi dikkat çekti. Yaşananların terör saldırısı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.