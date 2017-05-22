Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala'nın doğusundaki Beledruz ilçesinde yer alan Karkuş Askeri Üssü'ne DEAŞ mensubu 4 intihar bombacısının sızma girişiminde bulunduğunu belirtti.

2 DEAŞ'LI KAÇTI

Şemri, üs girişindeki nöbetçi askerlerle DEAŞ mensupları arasında çıkan çatışmada 2 militanın öldürüldüğünü, diğer ikisinin ise kaçmayı başardığını ifade etti.

2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Yüzbaşı Şemri, çatışmada iki askerin de hayatını kaybettiği bilgisini verdi.