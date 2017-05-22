Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemesi üzerine yeniden çatlak veren sorun için Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD), anlaşmazlığın çözülmemesi halinde burada bulunan Alman askerlerini başka bir yere taşıması için Başbakan Angela Merkel'e baskı yapıyor.

Ürdün ve (Güney) Kıbrıs gibi alternatifleri değerlendirdiklerini söyleyen Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Cumartesi günü yaptığı bir açıklamada Ürdün'de bir üssü beğendiklerini ancak bu konuda hükümetin karar almadığını belirtti.

SPD parlamento grup başkanı Thomas Oppermann Bild am Sonntag gazetesine dün yaptığı açıklamada, "Eğer Başbakan Merkel Perşembe günü yapılacak NATO zirvesinde Türkiye'yi kararından vazgeçiremezse, alternatif üslere ihtiyacımız var" dedi.

Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi Merkel'in muhafazakar partisinin gerisinde kalan SPD, sosyal adalet temalı kampanyasından beklediği yankıyı alamadığı için bunun dışında bazı konulara odaklanarak seçmeni etkilemeye çalışıyor.

Alman parlamenterlerin üsteki Alman birliğini ziyaretine izin vermeyen Türkiye, Almanya'nın isterse askerlerini üsten çekebileceğini söylemişti.