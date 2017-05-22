Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında korumaların büyükelçilik önünde Türk vatandaşlarına saldıran PKK'lılara müdahalesine ABD'den en üst düzeyde tepki geldi. "Dehşete düştük" diyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "yaşananlar en basit deyimiyle kabul edilemez" ifadesini kullandı.

''BÜYÜKELÇİYİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞIRDIM''

Rex Tillerson, Fox News’de yaptığı açıklamada Türk Büyükelçi Serdar Kılıç’ın Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığını söyledi ve “Türk şiddeti basit şekilde kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

Rex Tillerson sözlerini, “Hala süren bir soruşturma var. Bu incelemeden çıkacak sonucu bekleyeceğiz. Türk Büyükelçiliği’nde yaşananlarla ilgili dehşete düştüğümüzü ilettik” diye bitirdi.