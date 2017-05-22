Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İsrail’e ziyarette bulundu. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına İsrail ile köklü ilişkilere vurgu yaparak başlayan Trump, "Burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. İsrail’le sürdürdüğümüz dostlukta çok daha derin bir yol izliyorum" dedi.

Trump, konuşmasında İran’ı uyararak, "İran, Suudi Arabistan’la İsrail’i yakınlaştırdı. İran, ABD’ye minnettar olmalı. ABD sayesinde olumlu anlaşmalar yakaladı. Bazı insanlar bunu anlamaz. ABD, İran’a güç ve zenginlik verdi. İran, hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olamayacak" dedi.