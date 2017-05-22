Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, "Artık demokratik değerler ve ilkeler ışığında iş birliğini güçlendirmenin vakti geldi çattı." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) 25. Yıldönümü Zirvesi'nde konuşan Kubiv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iş birliği ve dostluğu güçlendirmek için yaptığı tüm katkılar nedeniyle teşekkür etti.

KEİ'nin 25. yıl dönümünü kutlarken en başta atılan adımların hükümetler arası tam ölçekli bir iş birliğine dönüştüğünü söyleyen Kubiv, Karadeniz ticaretinin kuvvetlendirilmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kubiv, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fakat bütün üye devletler yine de ilkelere gerektiği gibi uymamaktadır. İlk günden bu yana KEİ, istikrara ve üye devletler arasındaki ilişkilere önem verse de bazı ülkeler özellikle Sovyetler Birliği sonrası dönemde ortaya çıkan ülkeler tarafından bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Geçen seferki zirveden bu yana bölgede durum daha da ağırlaşmıştır. Bugün Ukrayna, genel olarak kabul gören ilkelerle ilgili sorun yaşamaktadır. Sürekli saldırı görmekte olan Ukrayna toprakları vardır, işgal altındadır. Topraklarımıza karşı bölge içerisinde hibrit bir savaş açılmıştır. Bu anlamda toprak egemenliği ve bütünlüğünün güçlendirmesi yönündeki iş birliği önemlidir ama hal böyleyken böylesi yapay sorunları görüp de insan nasıl iş birliğine inanabilir ki? KEİ'de kendi üye devletlerinin bazı temel ilkeleri görmezden geldiğine tanık olmamıza rağmen iş birliğine nasıl devam edebiliriz?"

Kubiv, KEİ'nin bütün bunlara seyirci kalmaması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın örgütün geleceğinin parlak olacağı yönündeki beklentisini aktaran Kubiv, ancak bugünün gerçeklerinin de görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmediği müddetçe kimsenin bölgede kalıcı bir barış veya istikrar bekleyemeceğine işaret eden Kubiv, bu ikisi olmadan da kimsenin kendini güvende hissedemeyeceğini bildirdi.

"Artık iş birliğini güçlendirmenin vakti geldi çattı"

Bu nedenle KEİ bölgesinde ortaya atılan esasları ve 1992'de konuşulanları dönüp hatırlamak gerektiğini anımsatan Kubiv, şunları kaydetti:

"Artık demokratik değerler ve ilkeler ışığında iş birliğini güçlendirmenin vakti geldi, çattı. Bizler bugün buradan ilişkilerimizin temeline dönüp bakıyoruz. Bu temel, KEİ şartı tarafından dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı güven, saygı, diyalog ve iş birliği esas alarak hazırlanmıştı. Bizim önceliklerimiz bölgedeki sorunların çözülmesi ve bu yapılırken de bir dizi uluslararası antlaşmaya bağlı kalınmasıdır."

Kubiv, Ukrayna'nın KEİ Dönem Başkanlığını devralacağını ve bu dönemde KEİ'nin tüzüğündeki hususları hayata geçirmeye, barış, istikrar ve refahı bölgeye getirmeye gayret edeceklerini söyledi.