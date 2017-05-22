Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, başkanlık dönemindeki ilk uluslararası ziyaretini ABD'nin Orta Doğu'daki stratejik ortağı Suudi Arabistan'a gerçekleştirirken, iki ülke arasında ekonomi ve enerji alanlarında yaklaşık 50 milyar dolar, güvenlik ve savunma alanlarında da 350 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalandı.

Beyaz Saray'dan cumartesi günü yapılan resmi açıklamada, savunma alanında yapılan 350 milyar dolarlık anlaşmanın gelecek 10 yıla yayılmasının planladığı ve bunun 110 milyar dolarlık kısmının hemen gerçekleşeceği belirtilirken, anlaşma sayesinde İran'ın bölgede artan nüfuzuna karşı Suudi Arabistan ve Körfez bölgesinin güvenliğinin destekleneceği vurgulandı.

Washington ile Riyad arasındaki ilişkide ham petrol' denklemi

Söz konusu anlaşmaların önemini AA muhabirine değerlendiren enerji danışmanlık firması VEROCY'nin ortağı Cyril Widdershoven, "Washington ile Riyad arasındaki ilişkide hala 'savunma için ham petrol' denklemi söz konusu. Küresel petrol piyasasında fiyatların istikrar kazanması için ABD'nin Suudi Arabistan'a ihtiyacı var. Petrol fiyatlarında istikrar, hem ABD'li petrol üreticileri hem de Suudi Arabistan için gerekli." dedi.

Londra'da bulunan Ekonomik Araştırma ve Strateji Enstitüsü Arabia Monitor'un Başekonomisti Florence Eid-Oakden ise "Suudi Arabistan'ın bütçe dengesini sağlamak, kamu harcamalarını desteklemek ve sosyal hizmetlere devam etmek için yüksek petrol fiyatlarına ihtiyacı var. Petrol fiyatlarındaki artış Aramco'nun ilk halka arz başarısını azami seviyeye çıkarır." değerlendirmesinde bulundu.