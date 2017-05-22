Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Türkiye’ye gelen Meleşcanu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Romanya ile Türkiye arasında stratejik ortaklığı ortaya koyan mükemmel bir ikili ilişki olduğunu ifade eden Meleşcanu, kendileri için Türkiye’nin bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu ve bu nedenle ilişkileri gelecekte de geliştireceklerini anlattı.

Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkinin yoğun bir mal alışverişinden oluştuğunu dile getiren Meleşcanu, "Diğer yandan da Romanya'da bazı ciddi Türk yatırımları var. Bu şirketlerin gelişimi oldukça önemli ve bizim ekonomimizde bir sütun görevi görüyor." dedi.

Meleşcanu, Romanya’nın tarım ve sanayi ürünleri, bilgi teknolojileri, iletişim ve diğer alanlarda gelişmek için birçok fırsata sahip olduğunu ve Türkiye ile ilişkilerinde bunlardan yararlanmayı umduklarını ifade etti.

Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Romanya Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki 4,8 milyar dolarlık ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını ve bu nedenle ithalat-ihracat dengesinin de gözetileceği şekilde iş birliğini geliştirmek istediklerini vurguladı.

Ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ekonomik iş birliği komisyonuna ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Meleşcanu, ayrıca, Türkiye ve Romanya'daki ticaret odalarının faaliyetlerinin artırılması ve iki ülke iş adamlarının daha sık bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Konuk Bakan, bu çalışmaların en hızlı şekilde yapılmasını istediklerini kaydetti.

Meleşcanu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin AB’ye muhtemel tam üyeliğine güveniyoruz. Bu durum, iki ülke ilişkilerinde ekonomik açıdan son derece elverişli bir ortam yaşatacaktır.

Türkiye ve Polonya'yla 9 Haziran'da üçlü toplantı yapmak için prensipte anlaştık. Türkiye, Romanya ve Polonya, AB'nin ve NATO'nun Doğu ve Güneydoğu sınırlarındaki en önemli ülkeler. Bu bakımdan konuşacağımız en önemli başlıklar, ülkelerimizin güvenlik meseleleri, ülkelerimizin bölgedeki barış ve güvenlik ile ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunma kapasitelerinin artırılması için muhtemel iş birliği imkanları olacak."

Konuk bakan, üçlü toplantıda görüşecekleri bir diğer ilgi çekici konunun da bu üçlü format vesilesiyle, Doğu'dan Batı'ya, aynı zamanda da Kuzey'den Güney'e daha iyi bir bağlantı kurma fikrini teşvik etmek olacağını anlattı. Meleşcanu, "Türkiye ve Polonya ile bizim fikrimiz, ticaretimiz için de büyük önem arz eden bu iki istikametin başlıca sütunlarını ülkelerimizin oluşturduğu yönünde." ifadelerini kullandı.

Meleşcanu, ayrıca üçlü toplantı sırasında kültür, eğitim ve bilim gibi diğer iş birliği alanlarını görüşeceklerini sözlerine ekledi.