Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Melbourne Hayvanat Bahçesi yakınlarındaki hemzemin geçitte yerel saatle 8.00’de meydana geldi.

Kazada kamyon şoförü ile tramvayda bulunan 29 kişi yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle raydan çıkan tramvay ile kamyonda ağır hasar meydana geldi.

Yaralananlardan bir kısmının hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının ise olay yerinde tedavi edildiği ve aralarında durumu kritik olan bulunmadığı belirtildi.

Kaza sonrasında bölge trafiğe kapatıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.