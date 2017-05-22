Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu binasını ziyaretinde, gazetecilerin Türkiye temaslarına ilişkin sorularını cevapladı.

Medvedev, Türkiye ile ticarette kısıtlamaların kaldırılması kararına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Karar hükümetin çalışmaları kapsamında hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Gerekli belgeler hazırlanacak, ben de onları imzalayacağım. Kısıtlamaların kaldırılması ağırlıklı olarak domates dışındaki meyve sebze ürünlerini kapsıyor. İmzalanacak kararname, (Türk) iş gücünün kullanılması ve inşaat dahil bazı sektörlere uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını kapsıyor. Bunun için çok zaman gerekmiyor."

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi

Medvedev, Türk Akımı doğalgaz boru hattının deniz kısmı inşaatının başlamasını önemli bir olay şeklinde nitelendirdi. Başbakan Medvedev, deniz kısmının ardından projenin Türkiye topraklarında uzunluğu yaklaşık 200 kilometreyi bulacak kara inşaatı aşamasına geçileceğini ifade etti.

Türk Akımı'nın ikinci hattının Avrupa'ya çıkış noktasının belirlenmesi için temasların yürütüldüğünü aktaran Medvedev, "Bu Avrupa'nın alacağı karara bağlı. Bu karar alınırken ekonomik konuların dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu siyasi değil ekonomik bir proje." şeklinde konuştu.