Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’in ünlü caddesi Champs-elysees üzerinde bulunan Louis Vuitton mağazası kimliği belirsiz silahlı iki kişi tarafından soyuldu. Görgü tanıklarına göre, mağazaya soyguncular, içeridekileri korkutmak amacıyla havaya iki el ateş etti. Saldırganların, güvenlik görevlisinin silahla ateş edip karşılık vermesi üzerine mağazadan aldığı kıymetli bir çanta ile kaçıp izini kaybettirdiği bildirildi. Polislerin olaya müdahale etmesinin ardından çevrede geniş çaplı arama başlatıldı. Champs-Elysees Caddesi üzerinde geçtiğimiz haftalarda lüks aksesuar satan başka bir mağaza soyulmuştu. Polisin, soyguncuların aynı kişi olma ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.