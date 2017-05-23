Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'in Taiz kentinin doğu mahallelerinde Husiler ve hükümet güçleri arasında çıkan çatışmalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Hükümet güçlerine bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet güçleri, kentin doğu bölgesine saldırı düzenledi ve Husileri askeri kışla olarak kullandıkları Er-Rahman Camisi ile çevresindeki evlerden çekilmek zorunda bıraktı.

Taiz'deki hükümet güçleri sözcüsü Albay Mansur Saad el-Hassani, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, çatışmalarda 7 Husi ile 2 askerin öldüğünü, 15 Husi'nin yaralandığını ifade etti.

Hassani, Husilerin Babul Kebir ve 26 Eylül mahallelerine topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda ise 1 sivilin öldüğünü, 10'unun yaralandığını kaydetti.

Husiler, pek çok mahallesi hükümet güçlerinin elinde bulunan Taiz'i bir yılı aşkın bir süredir abluka altında tutuyor.