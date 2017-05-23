Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç Mülteciler Konseyi ve Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezinin hazırladığı ortak rapora göre, 2016 yılında ülke içinde yerlerinden edilenlerin sayısı mültecilerin sayısını geçti. Dünya genelinde geçen yıl 31,1 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği bildirilen raporda, her saniye bir kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Rapora göre, sadece çatışmalar nedeniyle geçen sene 6,9 milyon kişi yerinden edildi. Yaklaşık 922 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Suriye'yi geride bıraktı.

Evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı en yüksek ikinci ülke ise Suriye oldu. Suriye'de 824 bin, Irak'ta 659 bin, Afganistan'da 653 bin, Nijerya'da 501 bin, Yemen'de ise 478 bin kişi ülke içinde yerinden edildi.