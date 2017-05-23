Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore, geçen pazar günü orta menzilli balistik füze denemesini "başarıyla" yaptığını açıklamıştı. BM Güvenlik Konseyi ABD, Japonya ve Güney Kore'nin talebi üzerine Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini görüşmek üzere bugün kapalı oturumda toplanacak.

Toplantı öncesi Konseyin oy birliğiyle kabul ettiği açıklamada, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesinin şiddetle kınandığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı davranışlarının endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, bu ülkeye nükleer silahsızlanma ve gerginliğin azaltılması için ortak çalışılması çağrısı yinelendi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların artırılmasını istiyor. Kuzey Kore ise balistik füze denemelerinin "savunma amaçlı" olduğunu savunuyor.