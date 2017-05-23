Düşüncelerinin olayın kurbanları ve bundan etkilenenlerin aileleriyle olduğunu vurgulayan May, "Polisin korkunç bir terör saldırısı olarak gördüğü olayın tüm ayrıntılarının saptanması için çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.
İngiltere Başbakanı May'den patlamaya ilişkin ilk açıklama
23.05.2017 - 05:02 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 05:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Başbakanı Theresa May, Manchester Arena'da meydana gelen ve 19 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.
Etiketler : ingiltere,patlama,
475905 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/475905.aspx
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