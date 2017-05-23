Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kubis, BM Güvenlik Konseyinde Irak'taki gelişmeler ve Musul operasyonunda kaydedilen ilerleme hakkında üye ülkelerin temsilcilerine bilgilendirmede bulundu.

DEAŞ'ın Musul'daki günlerinin sayılı olduğunu vurgulayan Kubis, "Musul'un kurtarılması an meselesi." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sivilleri acımasız bir şekilde kalkan olarak kullandığını belirten Kubis, operasyonlar sırasında önceliğin sivillerin korunması olduğunu vurguladı.

Kubis, DEAŞ'a yönelik operasyonların büyük ölçüde bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını dile getirdi. Buna karşın bu terör örgütünün ülkenin birçok yerinde sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürebileceğine dikkati çeken Kubis, DEAŞ ile El Kaide'nin diğer terör örgütleri ve çetelerle iş birliği yaparak mezhep ve etnik bölünmeleri derinleştirmeye çalışacağı uyarısında bulundu.

