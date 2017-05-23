Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz polisi, Manchester kentinde bir konser salonunda yaşanan olayda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 59 kişinin yaralandığını bildirerek, olayın terör saldırısı çerçevesinde ele alındığını duyurdu. Manchester polisinden bölgedeki gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada, kentin kuzeyindeki Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konserinin bitiminde yerel saatle 22.35'te (TSİ 00.35) patlama yaşandığı iddiaları üzerine polisin olay yerine çağrıldığı belirtildi.

''POLİS, TERÖR SALDIRISI OLARAK GÖRÜYOR''

İngiltere Başbakanı Theresa May, Manchester Arena konser salonunda patlama yaşandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Düşüncelerinin olayın kurbanları ve bundan etkilenenlerin aileleriyle olduğunu vurgulayan May, "Polisin korkunç bir terör saldırısı olarak gördüğü olayın tüm ayrıntılarının saptanması için çalışıyoruz." bilgisini paylaştı. İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de olayla ilgili "korkunç" nitelemesinde bulunarak, "Düşüncelerim olaydan etkilenenler ve acil durum ekipleriyle birlikte." ifadesini aktardı.

SEÇİM ÇALIŞMALARINI ASKIYA ALDI

Öte yandan Başbakanlık kaynakları, May'in gelecek ay ülkede yapılacak erken genel seçim için yürüttüğü seçim kampanyasını askıya aldığını ve son gelişmelerle ilgili bugün gerçekleştirilecek acil kabine toplantısına başkanlık edeceğini duyurdu.