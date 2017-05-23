Polonya’nın Tachaly Wielkie şehrinde bir otomobil trenle çarpıştı. Çarpışmada ağır yaralanan araç şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen güvenlik kuvvetleri soruşturma başlattı.
Polonya'da trenle otomobil çarpıştı
23.05.2017 - 15:55 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polonya’da trenle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Polonya,tren,otomobil,kaza,dünya haberleri,
476059 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/476059.aspx
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