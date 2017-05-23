Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Kudüs’teki Yahudi Soykırım Anıtı Yad-Vaşim Müzesi’ne yaptığı ziyaret sırasında bir konuşma yapan ABD Başkanı Trump, "ABD adına, terörü yok edene, çocuklarımız için güven ve barışı tesis edene kadar yanınızda duracağımıza söz veriyoruz. Hamas ve Hizbullah, İsraillilerin yerleşim yerlerini füzelerle vuruyor. İsrailli çocuklar sığınaklara nasıl kaçacaklarını öğreniyor. DEAŞ ise Yahudi Sinagoglarını hedef alıyor." dedi.

Trump, İran’ın nükleer silah edinmesine karşı kararlı olduklarını bir kez daha yineleyerek, "Ben iktidarda olduğum sürece İran, İsrail’i yok etmekle tehdit edemez." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen zirvedeki görüşmelerine de değinen Trump, "Terörü bitirmek, çocuklarımıza güzel ve parlak bir gelecek bırakmak için ortaklarımızla müttefiklikler kurmalıyız. Ortadoğu, İsrail’in bölgedeki canlı rolünü idrak etmelidir." ifadelerini kullandı.

Barış ve istikrarı tesis etmek için Ortadoğu ülkelerine birlik çağrısı yapan Trump, ABD’nin İran’ın nükleer silah edinmesine ve bölgedeki "örgütlere" desteğini kesmek için kararlı olduğunu kaydetti.

"İsrailliler ve Filistinliler uzlaşabilir"

ABD’nin kendi döneminde İsrail’e desteğinin daha farklı boyutlara ulaşacağını vurgulayan Trump, "ABD-İsrail güvenlik ortaklığının her zamankinden daha güçlü olduğunu, bunun farklı boyutlarını benim dönemimde göreceksiniz." dedi.

Trump, ABD’nin İsrail-Filistin barışının sağlanması için de katkı sunacağına söz vererek şöyle konuştu:

"Geçmişte yaşanan acıları ve anlaşmazlıkları bir kenara bırakırsak, yarım asırdan fazla süren bu krizin çözümü için kararlı hareket edersek barışı sağlamış oluruz. Hepimiz biliyoruz ki barışın tesisi kolay değil. Her iki taraf da zor kararlarla karşılaşıyor. Ancak barış ısrar, uzlaşma ve inançla sağlanabilir. İsrailliler ve Filistinliler uzlaşabilir.”