Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi yayımladığı raporda, Kenya'daki kuraklık felaketiyle ilgili bilgilere yer verdi.

Raporda, "Kuraklık Kenya'nın 47 eyaletinin yarısındaki su kaynaklarını kuruttu. Ülkede yaklaşık 3 milyon kişi temiz suya erişimde sıkıntı yaşıyor. Kuraklığın yaşandığı bölgelerde temiz içme suyuna erişimde yaşanan eksiklik özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda su yoluyla geçen bulaşıcı hastalıkların artmasına sebep oluyor. 2,9 milyon kişinin tıbbi desteğe ihtiyacı var." ifadeleri kullanıldı.

Ülke genelinde kolera, akut ishal, kızamık, deng humması ve şarbon gibi çok sayıda bulaşıcı hastalığın görüldüğü vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Kuraklığın etkili olduğu bölgelerde aşılama oranının diğer bölgelere göre yüzde 30-40 düşük olması buralarda salgın hastalık riskini daha da arttırıyor. Temiz su ve gıda bulma arayışındaki aileler korunma problemiyle karşılaşıyor. Aralarında 139 bin çocuğun bulunduğu ortalama 175 bin 655 kişi kuraklık nedeniyle şiddet ve cinsel istismar riski altında. 2,6 milyondan fazla kişi ciddi anlamda gıda sorunu yaşıyor ve bu sayı hızla artıyor."

Raporda ayrıca temmuz-eylül döneminde kuraklığın şiddetini artıracağı ve kıtlık derecesine varan akut gıda sorunu yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, "Kenya'da 1,2 milyondan fazla çocuğun eğitim yardımına ihtiyacı var. Kuraklık bazı bölgelerdeki öğretmen ve öğrencilerin yerlerini terk etmesine, birçok okulun kapanmasına neden oldu." ifadesine yer verildi.