Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 yaşındaki kızın ailesi Twitter hesabından arama çalışmalarına başlamış, binlerce Twitter kullanıcısı Roussos'un fotoğrafını paylaşarak kızın bulunmasına yardım etmeye çalışmıştı.

Ancak Reuters haber ajansı, İngiliz polisinin yaptığı açıklamada ölenler arasında İngiltere'nin kuzeyindeki Presnton kenti yakınlarından gelen 8 yaşındaki kız çocuğunun da yer aldığını duyurdu.

İngiltere'deki terör saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan ilk isim 16 yaşındaki Georgina Callender olmuştu. Callender, pop yıldızı Grande'nin iki sene önceki konserine de giderek, ünlü yıldızla fotoğraf çektirmişti. Evening Standart gazetesine konuşan Callander'in bir yakın arkadaşı, patlamada yaralanan kızın aldığı yaralar nedeniyle hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.