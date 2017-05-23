Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO'nun 2010 yılında inşasına başlanan binası, liderler toplantısı öncesi hazır hale getirildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 1967'den beri kullanılan NATO karargahının ihtiyaca cevap vermemesi üzerine inşasına karar verilen yeni bina, 28 NATO üyesi ve partner ülkelerin temsilciliklerine ev sahipliği yapacak.

NATO'dan verilen bilgiye göre, eski binanın karşısına yapılan yeni karargah, üye devletlerin yer ihtiyacını karşılayacak, gerek duyulması halinde eklemeler yapılacak bir alana da sahip olacak.

Çevre dostu bina, ısı yalıtımı sayesinde ısınma, soğutma ve havalandırmada daha az güce ihtiyaç duyacak. Enerji tüketimi de güneş enerjisi ve jeotermal ısıtmanın yanı sıra ileri ışıklandırma sistemi sayesinde azalacak.

Sadece inşası 750 milyon avroya mal olan bina için toplamda 1,1 miyar avro harcandı. Proje, üye devletler tarafından finansa edildi.