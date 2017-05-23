Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran resmi ajansının (İRNA) haberine göre, Nevbaht, meclis oturumu sonrası basın mensuplarıyla yaptığı söyleşide, İran'ın füze programından vazgeçmeyeceğini yineledi.

Savunma siyasetinin İran'ın milli menfaatlerinin gereği olduğunu belirten Nevbaht, "Bu sebeple, füze savunma programının ülkemizin değişmez siyasi alanlarından biri olması çok doğal." diye konuştu.

Füze savunma programına yönelik harcamalar için bu seneki bütçede de pay ayrıldığını hatırlatan Nevbaht, füze sistemi konusunun nükleer anlaşmanın bir parçası olmadığını kaydetti.

TRUMP İRAN'I UYARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyareti sırasında İran'ı uyararak, "İran, Suudi Arabistan'la İsrail'i yakınlaştırdı. İran, ABD'ye minnettar olmalı. ABD sayesinde olumlu anlaşmalar yakaladı. Bazı insanlar bunu anlamaz. ABD, İran'a güç ve zenginlik verdi. İran, hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olamayacak." demişti.