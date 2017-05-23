Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir mücevherciyi basan silahlı ve baltalı soyguncular, 5 milyon avro değerinde olduğu tahmin edilen mücevheri alarak kayıplara karıştı.

Soygun, öğle saatlerinde, başkentin lüks mücevher mağazalarının bulunduğu Vendome Meydanı'nda meydana geldi.

Le Parisien'in haberine göre, müşteri olarak mağazaya giren bir kişi, elindeki silahla mağaza çalışanlarını etkisiz hale getirdi. Bu sırada içeriye giren diğer iki kişi, silah ve balta ile mağazada bulunanları korkutup vitrinde bulunan yaklaşık 5 milyon avro değerindeki saat ve mücevherleri torbalara doldurdu.

Gazete, saniyeler süren soygun sonrası hırsızların mağaza önünde bekleyen bir araca binerek kayıplara karıştığını kaydetti.

İlk belirlemelere göre, soygunun maliyetinin milyonlarca avro olduğu açıklanırken, Le Figaro gazetesi, çalınan mücevherlerin 5 milyon avro değerinde olduğunu yazdı.

Soygunla ilgili soruşturma devam ederken, adli suçlar polisi de hırsızların yakalanabilmesi için geniş çaplı araştırma başlattı.

Paris'te, dünyanın en pahalı mağazalarının olduğu Vendome Meydanı'ndaki mücevher mağazalarında daha önce de çok sayıda soygun vakası yaşanmıştı. Geçen yıl mart ayında aynı bölgede bulunan bir mücevher dükkanına giren hırsızlar 6 milyon avro değerinde mücevheri çalmıştı. Yine geçen yıl ekim ayında aynı sokaktaki bir başka mağaza silahlı soyguncuların hedefi olmuş ve 500 bin avro değerinde lüks saat çalınmıştı.