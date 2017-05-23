Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da 11 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için kampanya sürecinin resmen başladığı gün, Türklerin de aralarında bulunduğu göçmen kökenli vatandaşların kurduğu Eşitlik ve Adalet Partisi'ne (PEJ) karşı yürütülen kampanyaya aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) de katıldı

Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) sonra, liderliğini Marine Le Pen'in yaptığı FN'nin Genel Sekreteri Nicolas Bay, PEJ'in seçimlere katılımı ve Fransa'nın bir çok şehrinde aday göstermesi ile ilgili bir basın bildirisi yayımladı.

"Türk AK Parti'nin bir çıbanı"

Ulusal Cephe'nin internet sitesinde de yer alan bildiride, PEJ'in seçimlerde 68 aday ile yarışacağı hatırlatılarak, "Daha önce de bir çok seçime katılan parti Fransa'da Türk AK Parti'nin bir çıbanıdır." ifadesine yer verildi.

PEJ'in seçim kampanyasında kullandığı dilin arkasında gerçekte kapalı bir toplum projesinin olduğu savunulan bildiride, partinin asıl hedefinin "cumhuriyetçi mutabakata ve Fransa medeniyetinin değerlerine" karşı bir proje ortaya koymak olduğu ileri sürüldü.

Yabancı bir siyasi gücün, Fransa'ya yerleşmiş göçmen bir toplumu etkilemeye çalışarak Fransa'nın egemenliğini hedef aldığı iddia edilen bildiride, PEJ'in seçimlere katılması ile Fransız kimliği ve laikliğinin de saldırıya uğradığı belirtildi.

"Karşılarında yurtsever Ulusal Cephe adaylarını bulacaklar"

PEJ'in seçim kampanyasına karşı durulması yanında yakından takip edilmesi gerektiği de savunulan bildiride, "Aday gösterdikleri her seçim bölgesinde karşılarında yurtsever Ulusal Cephe adaylarını bulacaklar." ifadesi kullanıldı.

Fransa'da 2015 yılında kurulan ve daha önce yerel ve bölgesel seçimlere katılan PEJ, eşitlik ve adalet arayışı içerisinde, göçmen kökenli ve "merkez partilerin bir kenara attığı yurttaşları sahiplenmek" hedefiyle kurulduğunu duyurmuştu.

PEJ, 11 Haziran'daki milletvekili genel seçimine "Sesini Yükselt" sloganı ile Fransa çapındaki adaylarıyla katılıyor.