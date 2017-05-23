Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, emniyet ekiplerinin sabaha karşı operasyon düzenlediği bildirildi. Operasyonda, intihar saldırısı yapma hazırlığında olduklarından şüphelenilen 22 ve 43 yaşlarındaki iki Fas vatandaşının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Avrupa topraklarında intihar saldırısı düzenlemek için tehlikeli şekilde radikalleştikleri tespit edilen şahısların, DEAŞ terör örgütüne bağlı oldukları ve özellikle internette terörü öven propagandalar yaptıkları" kaydedildi.