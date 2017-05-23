Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, bir süredir Erdoğan karşıtlığı ve PKK seviciliği yapan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin dondurulmasını talep eden Avusturya'ya tarihi bir hamle ile cevap verdi. Avusturya'nın bütün önemli NATO işbirliği programlarından çıkartılmasını talep eden Türkiye'nin bu adımı, Avrupa basınında Avusturya'ya yönelik bir hesaplaşma olarak duyuruldu.

Türkiye'nin bu talebi karşısında deliye dönen Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter, yine Türkiye'ye saldıran küstahça bir açıklama yaptı "Türkiye'nin NATO'daki yol haritasını şiddetle kınıyorum" diyen Peter, "Bu Avusturya'ya karşı sorumsuzca bir davranış ve bizim Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olmaktan çok uzak olduğu yönündeki görüşümüzü güçlendiriyor." şeklinde konuştu.

"Bu tutum Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını tehlikeye atıyor." diyerek AB ülkelerini kışkırtmaya çalışan Peter, "Türkiye'nin işbirliğini bloke etmesinin Batı Balkanlardaki barış misyonlarına uzun vadeli etkileri olacaktır" ifadelerini kullandı.

ORTAK EĞİTİM PROGRAMLARI BLOKE EDİLMİŞTİ

Türkiye'nin Avusturya ile yaşadığı gerginlik sebebiyle bir süredir Avusturya'nın dahil olduğu ortak eğitim programlarını bloke ettiği iddiaları, yetkililer tarafından doğrulanmıştı.

AVUSTURYA NATO ÜYESİ DEĞİL

Alman basını ise Türkiye'nin Avusturya'yı önemli ortak eğitim programlarının hepsinden çıkarmak istediğini yazdı. Bu şekilde Avusturya'nın NATO üyesi ülkeleriyle ortak askeri eğitim yapmasının engellenmek istendiği belirtiliyor. Türkiye, NATO üyesi olmayan Avusturya'nın eğitim programına katılmasını bloke ediyordu.