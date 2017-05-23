Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklular meselesine dikkatini çekmek için Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde gösteri düzenlendi.

Filistinli göstericiler, Trump'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenlediği dakikalarda, Hristiyanlarca Hazreti İsa’nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi’nin önündeki meydanda biraraya geldi.

Trump'tan açlık grevindeki Filistinlileri kurtarmak için harekete geçmesini talep eden göstericiler, tutukluların serbest bırakılması yönünde dövizler taşıdı.

Filistin Halk Direniş Komiteleri'nden Munzir Ameyra, Filistin halkının Trump'a mesajının, "Tutuklular terörist değil. Onlar, Filistin halkının özgürlüğü için savaşan kimseler. Açlık grevlerinin başarıya ulaşması gerekiyor." şeklinde olduğunu aktardı.

Ameyra, ABD ile uluslararası toplumun açlık grevindekilerin taleplerinin gerçekleştirilmesi için harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında olduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.