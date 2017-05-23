Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinli Tutukluların Açlık Grevini Takip İçin Basın Komitesi'inden yapılan yazılı açıklamada avukat Yusuf Nasasara'nın, "Eshel Cezaevi'nde açlık grevi yapan Filistinlilerin sağlık durumu ciddi ve endişe verici. Çoğunun tansiyonu çok düşük. Ayrıca çok kilo verdiler." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Açlık grevindeki Filistinlilerin pek çoğunda kusma ve idrardan kan gelme durumunun yanı sıra vitamin eksikliğinin neden olduğu çeşitli cilt hastalıkları görüldüğünü kaydeden Nasasara, 37 gündür açlık grevini sürdüren tutuklulardan Emced Ebu Latife ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Ebu Latife'nin cezaevinin bir bölümünün idare tarafından sahra hastanesine dönüştürdüğünü, bayılma ve kasılma durumlarında buraya getirildiklerini ancak idarenin kendilerine karşı kibirli ve barbar bir tavır takındığını anlattığı aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" talebiyle 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.