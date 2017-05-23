Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan ABD Kongresine gönderilen 2018 mali yılı bütçe tasarısına göre, ülkenin stratejik ham petrol stoklarının ekim ayında başlayacak 2018 mali yılından itibaren gelecek 10 sene içinde kademeli olarak satılmasının planlandığı belirtildi.

16,6 milyar dolar gelir elde edilmesi planlanıyor

Buna göre, söz konusu satışlardan 2018 mali yılında 500 milyon dolar, 2018-2027 mali yılları arasında da toplam 16,6 milyar dolar gelir elde edilmesi planlanıyor.

ABD'nin Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, geçen hafta itibarıyla ülkenin 688 milyon varil stratejik ham petrol stoku bulunuyor.

Uzmanlar, söz konusu stokların, savaş, doğal afet, küresel petrol piyasasında önemli arz kesintisi gibi durumlarda ülkede ham petrol eksikliğinin yaşanmaması için önem taşıdığını vurguluyor.