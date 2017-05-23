Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra polisinden yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek kamuya açık bütün etkinliklerde güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceği ve spor etkinliklerinde yer alacak silahlı polis sayısının artırılacağı belirtildi.

Wembley stadındaki önlemler gözden geçirilecek

Bu kapsamda hafta sonu yapılacak FA Cup final maçının oynanacağı Wembley stadındaki önlemlerin de gözden geçirileceği ifade edildi. Wembley Stadı'ndaki maçta Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek.

Sokaklardaki polis ve silahlı polis sayısının da artırılacağı kaydedildi.

Londra polisinin açıklamasında, kamuya açık etkinlik düzenleyenler de güvenlik önlemlerini gözden geçirmeye çağırıldı.

Grande'nin Londra konserlerinin iptali gündemde

Bu arada, ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin Londra'da perşembe ve cuma günleri vereceği konserlerin iptali gündemde.

Manchester saldırısının ardından başbakanlıkta acil kabine toplantısı düzenleyen Başbakan Theresa May, bugün öğleden sonra Manchester'a gitti.

May burada Manchester Emniyet Müdürlüğünü ve bir hastaneyi ziyaret etti.

Theresa May'in gün içinde bir acil durum kabine toplantısına daha katılması öngörülüyor.

"10 Numara"da bayraklar yarıya indirildi

Diğer yandan, İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da bayraklar yarıya indirildi.

Kraliçe 2. Elizabeth de bugün Buckingham Sarayı'ndaki bir etkinlikte, saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuna katıldı.

8 Haziran'da erken genel seçime gitmeye hazırlanan İngiltere'de bazı siyasi partiler saldırının ardından seçim kampanyalarını askıya aldı.

Manchester Arena Konser Salonu'nda dün gece ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin bitiminde meydana gelen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganın da patlama sırasında öldüğünü açıklamıştı.

İngiliz polisi, saldırının failinin 22 yaşındaki Salman Abedi olduğunu bildirmişti.