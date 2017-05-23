Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester Belediyesi, İngiltere İçişleri Bakanlığı ve Manchester polis teşkilatının destekleriyle Manchester’ın kent merkezindeki Albert Meydanı’nda düzenlenen anma programına İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, İngiliz Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nın Başkanı John Bercow, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Manchester seni seviyorum"

Manchester Papazı David Walker’ın saldırıda hayatlarını kaybedenleri anmak için mum yaktığı anma programında katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar ayrıca yanlarında getirdikleri çiçekleri meydana bırakırken, bazı göstericilerin üzerlerinde “Manchester seni seviyorum” yazılı tişörtler giydiği görüldü.

Yoğun katılım sebebiyle meydana sığamayan kalabalık, civardaki ara sokakları da doldurdu. Polis, kalabalık sebebiyle Albert Meydanı ve civardaki yolları 2 saatliğine trafiğe kapattı.

"Manchester’ın yanındayız"

Bu arada Manchester ile eş zamanlı olarak başkent Londra başta olmak üzere ülkenin Birmingham, Cardiff, Belfast, Edinburgh ve Glasgow kentlerinde de anma programları düzenlendi. Programlarda, “Manchester’ın yanındayız” mesajları verildi.

Sosyal medya platformları aracılığıyla organize edilen Londra’daki program çerçevesinde çok sayıda kişi iş çıkışı başkentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi.

"Korkmuyoruz"

Burada, Manchester’daki olayda hayatlarını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericiler üzerinde "Korkmuyoruz" yazılı bir İngiltere bayrağı açtı.

Etkinlikte, "Sevgi nefretten güçlüdür" mesajıyla, toplumlara sevgi çağrısında bulunan Londralılar, etkinlikten haberdar olmayan çevredekilerin de dikkatini çekmek için kollarını havaya kaldırarak, elleriyle kalp işareti yaptı.