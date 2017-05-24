Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de yaşayan Türkler, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a destek olmak ve terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Kılıç aleyhinde başlattığı karalama kampanyasına "dur" demek için Cumhuriyetçi Senatör John McCain'e gönderilmek üzere bir mektup kampanyası başlattı. Senatör McCain'in ofislerine gönderilecek mektupta geçen hafta salı günü yaşananların tüm boyutlarıyla bir kez daha anlatılması hedefler arasında.



McCain'e "hayal kırıklığı" vurgusu

Mektup, olayların ardından Büyükelçi Kılıç aleyhine çıkış yapan McCain'e hitaben, "Sizi, ABD müttefiki Türkiye'de terör eylemleri düzenleyen bir örgütün taraftarlarıyla aynı safta görmek büyük hayal kırıklığı oldu." ifadesiyle başlıyor.

Olayların nasıl başladığı, ABD polisinin nasıl zayıf ve yetersiz kaldığı ve PKK yanlılarının şiddet ve tahriklerine dikkat çekilen mektupta, terör örgütü PKK'nın tarihi arka planına da vurgu yapıldı.

Bir terör örgütünün yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fazlasıyla yaklaşmalarına izin verilmesinin ayrı bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekilen mektupta, Büyükelçi Kılıç'ın olayların büyümemesi için gösterdiği çabaya ve Washington DC polisinin yetersizliğine işaret edildi.

Mektubun sonunda, McCain'in olayların ardından takındığı tavır ve yaptığı açıklamaları gözden geçirmesinin temenni edildiği, yaşananların tamamına bakarak yeniden daha sağlıklı bir değerlendirme yapmasının talep edildiği belirtildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde 16 Mayıs'ta toplanan PKK yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yapmış, olaylar sonucu biri PKK sempatizanı, diğeri Türk iki kişi tutuklanmıştı.



