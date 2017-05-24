Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Manchester şehrinde DAEŞ’li terörist Selman Abedi (23) pop şarkıcısı Ariana Grande konserinde katliam yaptı. İngiliz polisi, konserin bitmesinin ardından salon dışında meydana gelen patlamada yaşları 13 ila 18 arasında değişen 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 119 kişinin de yaralandığını duyurdu. ‘Çivi bombası’yla intihar eylemi düzenlendiğini açıklayan İngiliz polisi, saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiğini duyurdu. Polis, çivilerle güçlendirilmiş bomba bulunan sırt çantasıyla saldırıyı gerçekleştiren teröristin de öldüğünü açıkladı. İngiliz Daily Mail gazetesi, saldırganın konser alanına tramvayla geldiğini ve güvenlik kaynaklarının saldırganın kimliğinin daha önceden bildiğini yazdı. BBC, polisin saldırıyla ilişkili olduğu düşünülen 23 yaşında bir erkeğin de gözaltına alındığını bildirdi.

ŞARKI BİTTİ, PATLAMA OLDU

Bir görgü şahidi “Son şarkı bitti ve büyük bir patlama sesi duyduk. Tek hatırladığım herkesin koşarak kaçtığıydı. İnsanlar kanlarla kaplıydı, bazı insanlar kavga etmeye başladı. Oldukça korkutucuydu” dedi. Konserde bulunan Evie Brewster adlı bir şahit “Ariana Grande son şarkısını henüz bitirmiş ve sahneden ayrılmıştı, patlama sesi geldiğinde. Herkes bir anda çığlık atmaya ve çıkışa doğru koşmaya başladı. Polis ve ambulans sirenlerin duyabiliyorduk. Korkunçtu” dedi.

SALDIRGAN 23 YAŞINDAKİ ABEDİ

İngiltere İçişleri Bakanlığında acil toplantı yapıldıktan sonra gazetecilerin karşısına çıkan Başbakan Theresa May, çok sayıda yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Saldırganın tek başına mı yoksa grup halinde mi hareket ettiğinin henüz belirlenmediğini ifade eden İngiliz polisi, saldırganın 23 yaşındaki Selman Abedi olduğunu açıkladı.

AVM’DE İKİNCİ SALDIRI

İngiltere konserde yapılan saldırının şokunu üzerinden atamadan, yine Manchester’dan ikinci saldırı haber geldi. Bölgede büyük bir patlama sesinin duyuldu ve Arndale alışveriş merkezi tahliye edildi. Manchester polisi panik hâlinde kaçmaya çalışan insanları güvenli bölgelere yönlendirirken olay yerinde bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırının ardından Başbakan Theresa May ve muhalefet lideri Jeremy Corbyn seçim çalışmalarını askıya aldıklarını açıklarken dünyanın birçok ülkesinden saldırıyı kınadıklarına dair açıklamalar geldi.