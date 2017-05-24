Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester kentinde önceki gece Amerikalı popçu Ariana Grande’nin performansının sona erdiği sırada patlama yaşandı.

Aralarında çocukların da olduğu 22 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın ev yapımı bombayı patlattığını, kendisinin de öldüğünü açıkladı. Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırıyı Libya asıllı Salman Abadi’nin (22) düzenlediği iddia edildi. Eylem Paris-Bataclan, Florida’da gece kulübü ve İstanbul’daki Reina saldırılarını hatırlattı. İngiliz basını saldırıyı gerçekleştiren Abadi'nin fotoğrafını yayınladı.

Kaynak: Hürriyet