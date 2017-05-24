Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalar ülkesi Filipinler, terör örgütü DEAŞ'a bağlılık yemini eden Ebu Sayyaf örgütü liderini yakalamaya çalışıyor. Örgüt üyeleri ve askerler arasındaki çatışma sürerken, Mindanao Adası'ndaki Marawi kenti DEAŞ'a bağlı bir grup tarafından kuşatıldı.

Bir örgüt üyesi, Marawi kentindeki kiliseye silahlı baskın düzenlendi. Kilisedekileri rehin alan silahlı saldırgan, hükümet güçlerinin çekilmemesi halinde herkesi öldüreceğini söyledi.





Roman Katolik kilisesinin lideri Socrates Villegas, baskına uğrayan kilisede çok sayıda insanın olduğunu söyledi.



Uluslararası haber ajanslarının Marawi'den geçtiği fotoğraflarda, silahlı askerlerin yolları kestiği ve kimlik kontrolü yaptığı görülüyor.





Ebu Sayyaf militanlarının adada üç askeri öldürdüğü bildirildi. Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, militanların bir hastane ile bir hapishaneyi işgal ettiğini, aralarında bir kilisenin de bulunduğu çok sayıda binayı ateşe verdiklerini dün duyurmuştu.





Devlet Başkanı Rusya'da öğrendi, ziyareti yarıda kesti



Devlet Başkanı Duterte, çatışma haberini Rusya'da aldı ve ziyaretini yarıda keserek Mindanao Adası'nda iki aylık sıkıyönetim ilan etti.



Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmesinde yeni ve modern silahlar isteyen Duterte, "Buraya sizin desteğinizi almak ve yardım istemek için geldim. Ülkemiz modern silahlara ihtiyaç duyuyor. ABD'ye bazı siparişlerimiz vardı ancak orada durum net değil. DEAŞ'la mücadele etmek için modern silahlara ihtiyacımız var" dedi.





Malezya ve Filipinler arasındaki Adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Yakın dönemde DEAŞ’a bağlılığını ilan eden örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmayı hedefliyor.





Örgüt, son yıllarda yabancı turistlerin başını keserek dünyayı sarsmış durumda. Rodrigo Duterte, geçen yıl Ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı 'bitirme' emri vermişti.