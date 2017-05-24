Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi şehrinde DEAŞ destekli "kalkışma çıktığı gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etti. Duterte'nin sıkıyönetim kararını bir yıl uzatabileceği belirtiliyor.

Duterte, kenti kuşatan Maute terör örgütü militanlarının düzenlenlediği eylemin ardından Moskova ziyaretini kısa keserek ülkesine döndü.





Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, ordunun, Marawi kentindeki bir terörist elebaşısına yönelik düzenlediği baskının, militanlar ile Filipinler ordusu arasında çatışma çıkmasına sebep olduğunu söyledi.

Lorenzana, Maute terör örgütü militanlarınca düzenlenen saldırıda 2 askerin ve 1 polisin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını açıkladı.





RUSYA'DAN SİLAH İSTEDİ

Rusya ziyaretini kısa kestiği için Putin'le olan görüşmesini öne alan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesinin modern silahlara ihtiyaç duyduğunu belirterek Rusya'dan yardım talebinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen Duterte, "Buraya sizin desteğinizi almak ve yardım istemek için geldim. Ülkemiz modern silahlara ihtiyaç duyuyor. ABD'ye bazı siparişlerimiz vardı ancak orada durum net değil. DAEŞ'la mücadele etmek için modern silahlara ihtiyacımız var" dedi.

Moskova'daki Putin-Duterte görüşmesinin bugün yapılacağı duyurulmuştu. Duterte'nin, ülkesindeki saldırıların ardından Moskova ziyaretini kısa kesme kararının ardından görüşme öne alındı.





GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Filipinler Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano, çatışmanın Ebu Seyyaf terör örgütü liderlerinden İsnilon Hapilon'a yönelik operasyonun ardından çıktığını açıkladı.

Maute grubu üyesi 50 silahlı militanın örgüte destek olarak kente girdiklerini söyleyen Ano, militanların çeşitli binalarda konuşlanarak güvenlik güçleriyle çatıştığını söyledi.

Mindanao Özerk Bölgesi'nin Lanao del Sur kentindeki Butig kasabası kırsalına ocak ayında yapılan hava operasyonunda, "Muhsin" kod adıyla bilinen Isnilon Hapilon isimli Endonezyalı terör örgütü lideri ağır yaralı ele geçirilmiş, beraberindeki 3 Filipinli terör şüphelisi de ölü bulunmuştu.





ABD BAŞINA 5 MİLYON ÖDÜL KOYMUŞTU

Washington yönetimi, Amerikalıları da hedef alan bombalı saldırılar, adam kaçırma ve cinayetle suçlanan Hapilon'un başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Filipinler'de adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Abdullah Maute ve kardeşi Ömer liderliğindeki örgütün eylemlerinde DAEŞ sembolleri taşıdığı belirtiliyor.







MARCOS DA SIKIYÖNETİM İLAN ETMİŞTİ



Filipinler'de iktidara gelen diktatör Ferdinand Marcos da iktidara geldikten sonra sıkıyönetim ilan etmiş ve 1986 yılında iktidardan düşene kadar ülkeyi sıkıyönetimle idare etmişti.