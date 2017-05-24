Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye ve Irak'ta adım adım yenilgiye sürüklenen terör örgütü DEAŞ'a önemli bir darbe vuruldu.

Suriye resmi televizyonu, Ordu birliklerinin Halep'in doğusunda düzenlediği operasyonda DEAŞ'ın savaş bakanı Ebu Musab El Masri'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u günler içinde kaybetmesi beklenen terör örgütü, artık sadece Suriye'deki kalesi Rakka'ya sıkışacak.

Musul, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu en büyük kent. Terör örgütü, şu anda Musul'un yanı sıra Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Örgütün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

DEAŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde. Kanlı örgüt, Irak'ta Felluce ve Libya’da Sirte gibi kentlerden geçen yıl temizlenmişti.