Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Filistinli Öğrenciler Platformu Başkanı Kerim Alastal, İsrail’in kurulduğu 1948’den günümüze kadar geçen süre içinde bilinçli bir biçimde Kudüs’ü Müslümansızlaştırmak üzere uygulamalar yaptığını kaydetti.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin ev sahipliğinde Mekteb-i Nisa ve Selam Platformu tarafından düzenlenen “Filistin’de Bir Gün” söyleşisinde katılımcılara hitap eden Alastal, İsrail’in ezanı yasaklamaya yönelik teşebbüsü ve belli saatlerde şehre giriş yasağı koyduğunu hatırlattı.

İsrail'in, 1948’den bugüne Kudüs’ü Müslümansızlaştırmak için her yola başvurduğunu belirten Alastal, "Ezan yasağı teşebbüsü, belli saatlerde Kudüs’e giriş yasağı gibi çeşitli uygulamalar hayata geçiriliyor. İlk kıblemiz olan Aksa’nın altında kazılar devam ediyor ve kimse buna sesini çıkarmıyor. Orada bizim mabedimiz, heykelimiz var onu alacağız diyorlar. Yalan söylüyorlar.” dedi.