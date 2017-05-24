İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, "Aksa'nın avlusunda muhafızlara saldırarak birçoğunu yaralayan İsrail özel kuvvetlerine bağlı polisler 3 muhafızı da gözaltına aldı." ifadesini kullandı.
Aksa avlusundaki Yahudilerin yere yatarak topluca ibadet etmeye kalkışmasına muhafızların tepki gösterdiğini belirten Dibs, "Polisin saldırısı ve gözaltılar bunun üzerine gerçekleşti. Saldırıda yaralanan muhafızlardan Arafat Necib hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı." bilgisini verdi.
708 Yahudi yerleşimci Aksa'nın avlusuna girdi
Dibs, sabah saatlerinden bu yana Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısının 708'e ulaştığını, yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında ellişer kişilik gruplar halinde Aksa'nın Fas kapısından içeri alındığını kaydetti.
Radikal Yahudi gruplar, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal edişinin 50'nci yıl dönümü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.