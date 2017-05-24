Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nepal Turizm Dairesinden Hemanta Dhakal, Everest'te yaklaşık sekiz bin metre yükseklikteki Güney Geçidi'nde yer alan, zirveye en yakın kamp olan 4. Kamp'ta bir çadırda dört dağcının ölü bulunduğunu belirtti.

Cesetlerin, hafta sonu hayatını kaybeden Slovak dağcının cesedini aramak için kampa giden Şerpa kılavuzlarından oluşan kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu ifade edildi.

Ölen dağcıların kimlikleri henüz bilinmezken, başka ekiplerin, daha ayrıntılı çalışma yapmak üzere olay yerine gittiği bildirildi.

Nepal Turizm Dairesi yetkilileri, hafta sonu Hindistan, ABD, Slovakya ve Avustralya vatandaşı dört dağcının Everest'in zirvesine tırmanırken öldüğünü duyurmuştu. Ölen dağcıların isimleri Ravi Kumar, Roland Yearwood, Vladimir Strba ve Francesco Enrico Marchetti olarak açıklanmıştı.

Bulunan son cesetlerle bu yıl tırmanış sezonunda ölen dağcıların sayısı 10'a çıktı.

Dağdaki ilk can kaybı nisan ayı sonunda yaşanmış, İsviçreli tanınmış dağcı Ueli Steck solo zirve denemesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti.

Nepal Turizm Bakanlığı, ay başında, zirveye çıkmak için bu yıl 371 dağcının izin aldığını açıklamış, bunun şimdiye kadar bu dönemde yapılan en yüksek sayıda başvuru olduğunu belirtmişti. Nepal hükümeti, geçen yıl 289 dağcının zirveye çıkmasına izin vermişti. Zirve yolunda kötü planlama sonucu biriken kalabalık nedeniyle oluşan aksamaların, bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açtığı kaydedilmişti.

Nepal'deki etnik gruplardan, dağlık kesimde yaşayan Şerpalar, tırmanış sezonunda dağcılara rehberlik ederek hayatını kazanıyor.