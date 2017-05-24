Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya, Manchester Arena'da 22 kişinin ölümü ve 59 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından İngiltere'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Dairesinden (DFAT) yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin terör tehdidi seviyesinin en yüksek basamak olan "kritik"e çıkarıldığı vurgulandı.

İngiltere'ye seyahat etmek isteyen ve halihazırda bu ülkede bulunan Avustralyalılardan Manchester Arena ve çevresinden uzak durmaları istenen açıklamada, "Kişisel güvenliğiniz konusunda ihtiyatlı olun, medya ve yerel yetkililerin uyarılarını dikkate alın. Birleşik Krallık'ta şimdi çok dikkatli davranmanızı öneriyoruz." ifadelerine yer verildi.