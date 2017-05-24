Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mogadişu Belediyesi sözcüsü Abdulfettah Halani, düzenlediği basın toplantısında, intihar eylemcisi tarafından kullanılan bomba yüklü aracın Uluslararası Mogadişu Limanı yakınlarında yer alan bir restoranı hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığını belirten Halani, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Bombalı saldırıda hedef alınan restoranın polisler ve sivillerin sık sık geldiği bir mekan olduğu ifade ediliyor.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.