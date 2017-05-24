Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalık Le Canard Enchaine gazetesinin haberine göre, 2012'den beri milletvekili olan ve Macron'un sağ kolu olarak gösterilen Ferrand, 2014'te o zamanlar 23 yaşında olan oğlunu danışmanı olarak çalıştırdı. Habere göre devlet, Ferrand'ın oğluna mektup yazmak, sosyal medya hesaplarını güncellemek ve randevuları takip etmek gibi işleri yapması karşılığında aylık ortalama bin 699 avro maaş ödedi.

France İnfo kanalına açıklamada bulunan Ferrand'ın ofisi ise iddiaları doğruladı fakat kesinlikle hayali bir istihdamın söz konusu olmadığını açıkladı. Emile Ferrand'ın akıllı ve iyi eğitim almış bir genç olduğu savunulan açıklamada, "Bakan Ferrand, işsiz olduğu bir dönemde oğlundan kendisine yardımcı olmasını istemiştir" ifadeleri kullanıldı. Haberde Ferrand'ın ofisinin, "Bakanın o dönem Bretagne bölgesinde dosdoğru okuma ve yazmayı bilen birini bulmakta güçlük çektiği" yönündeki açıklamaları da paylaşıldı.

Le Canard Enchaine'nin bugünkü sayısında ayrıca, Ferrand'ın 2011'de başkanı olduğu bir derneğe, yıllık 42 bin avro karşılığında eşine ait iş yerini kiraladığı iddiaları da yer aldı.

Ferrand ise iddialarla ilgili olarak, yasalara aykırı bir işlem yapmadığını fakat bugün olsa aynı kararı alıp oğlunu Ulusal Meclis'te danışmanı olarak çalıştırmayacağını söyledi.

"Ferrand'ın istifa etmesini gerektiren bir durum yok"

Aşırı sağ Ulusal Cephe'nin (FN) lideri Marine Le Pen, LCP kanalında katıldığı bir programda Ferrand'a istifa çağrısı yaparken, Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner, "Ferrand'ın istifa etmesini gerektiren bir durum olmadığını" ancak iddiaların yine de şüphe doğurduğunu kaydetti.

Le Pen, "Cumhuriyetçiler Fillon'u savunurken ne söylediyse Matignon'dakiler (başbakanlık) aynı şeyleri söylüyorlar: Yasa dışı değil." sözleriyle Fillon'a seçim kaybettiren iddialarla Ferrand hakkındaki iddiaların aynı olduğunu savundu.

Fransa sağının cumhurbaşkanı adayı olan ancak ilk turda elenen Fillon hakkında seçimlerden önce Le Canard Enchaine gazetesi "eşi ve çocuklarını danışmanı olarak çalıştırdığı" iddialarını ortaya atmış, Fillon ise iddiaları kabul ederek bu durumun yasalara aykırı olmadığını fakat etik açıdan yanlış olabileceğini belirtmişti. İddialar öncesi anketlerde yüzde 25 oranında oy alacağı öngörülen Fillon, Fransız kamuoyunun günlerce konuştuğu olay sonrası ilk turda yüzde 20,01 oranında oy alarak elenmişti.

Kabinede Uyum Bakanı olarak yer alan Ferrand, Macron'un bir yıl önce kurduğu Yürüyüş Hareketi'ne katılan ilk milletvekili olarak dikkati çekiyor. Ferrand seçimler öncesi Yürüyüş Hareketi Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.