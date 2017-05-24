Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FAA, geçen sene ön gördüğü teklifi karara bağlayarak, küçük uçaklardaki bazı koltukların değiştirilmesini istedi.

Kararın ardından uçak firmalarının 5 yıl içerisinde küçük uçaklarda bulunan 10 bin 482 koltuğu değiştirmesi gerekecek.

FAA, kararın alınmasına gerekçe olarak küçük uçaklardaki koltukların yaslanma bölümünün kaza anında ileri doğru yatarak koltukta oturan kişinin boynuna zarar vermesini gösterdi.

Havayolu şirketleri ise FAA’nın kararının 900 bin dolar maliyetinin bulunduğunu belirtti.

SkyWest şirketi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bünyesinde bulunan 120 küçük yolcu uçağının koltuklarının değişiminin 250 bin ila 500 bin dolar arasında maliyetinin olacağını bildirdi.