Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Equilar" adlı veri şirketi ile Associated Press iş birliğinde yapılan araştırmaya göre, Amerikalı kadın CEO'ların ortalama yıllık geliri geçen yıl yüzde 9 artarak, 13,1 milyon dolara yükseldi. Erkek CEO'ların ortalama yıllık kazancı ise yine yüzde 9 artmasına karşın 11,4 milyon dolarda kaldı.

Öte yandan, yüzde 5 ile çok düşük seviyede seyreden kadın CEO'ların sayısında önceki yıllara kıyasla kayda değer bir artış gözlenmediği araştırmanın dikkat çeken bir başka noktası oldu.

Yahoo'nun CEO'su Mayer birinciliği kaptırdı

Araştırmaya göre, Amerikan iş dünyasının en fazla kazanan kadın yöneticileri arasında 32,3 milyar dolarla International Business Machines'ın CEO'su Virginia Rometty birinci çıktı.

Birinciliği Rometty'e kaptıran Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer ise 27,4 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Pepsi Co'nun CEO'su Indra Nooyi'nin 25,2 milyon dolarla üçüncü geldiği listede General Motors'un CEO'su Mary Barra 22,4 milyon dolarla dördüncü ve General Dynamics'in CEO'su Phebe Novakovic 21,2 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.