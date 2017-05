Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Manchester şehrindeki konser alanında meydana gelen ve 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından ülkedeki terör tehdidi “en yüksek” seviyeye çıkarıldı. Sokaklarda görev yapan polis kuvvetlerine asker de destek verecek. İçişleri Bakanı Amber Rudd, 3.800 askerin sokaklarda görev yapacağını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren Salman Abadi’ye yardım eden kişilerle ilgili soruşturma tamamlanana kadar terör tehdidi seviyesinin ‘kritik’ durumda kalacağını belirten Bakan Rudd, “Katilin yalnız hareket etmediğini tahmin ediyoruz” dedi. Suriye’ye giderek patlayıcı yapmayı öğrenip İngiltere’ye dönen 350 civarında kişi olduğu tahmin ediliyor. Manchester saldırısının arkasında da bu kişilerden birinin olup olmadığı araştırılıyor. Terör tehdidi seviyesinin en yüksek seviyeye çıkarılması, ikinci bir saldırının her an olabileceği olarak yorumlanıyor. BBC güvenlik muhabiri Frank Gardner de, terör tehdidinin en üst seviyeye çıkarılmasını “Bu çok ciddi ve sıra dışı. Polislerin yıllık izinlerinin iptali ve yüksek maliyeti sebebiyle kararın sınırlı bir süre uygulanabileceğini düşünüyorum” dedi.

20 YARALI YOĞUN BAKIMDA

Bu arada İngiliz polisi saldırıyla ilgili üç kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının ardından ülkenin birçok noktasında güvenlik tedbirleri artırılırken Buckingham Sarayı’nda Kraliçe İkinci Elizabeth’in saraydan araçla geçmesinden yaklaşık 30 saniye önce bıçaklı bir adamın gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan hastane kaynakları yaralılarla ilgili açıklamada bulundu. 20 yaralının yoğun bakımda olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.