Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı terör saldırısı İngiltere ile ABD arasında da gerilime neden oldu.

ABD HÜKÜMETİNE TEPKİ

The Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiltere hükümeti Manchester polisinin özel çabalarına karşın ABD'li istihbarat yetkililerinin saldırıyla ilgili bilgileri ABD basınına sızdırması ile ilgili olarak ABD hükümetine tepki gösterdi.

BİLGİ PAYLAŞIMI DURDURULDU

BBC'nin muhabirlerine göre ise İngiltere bundan sonra, Manchester saldırısıyla ilgili olarak ABD istihbaratıyla hiçbir bilgi paylaşmayacak.

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZE NEDEN OLAN OLAY

İki ülke arasında istihbarat krizine neden olan konu ise The New York Times'ta yayınlanan olay yeri fotoğrafları oldu. Terör saldırısının gerçekleştiği Manchester Arena'da çekilen fotoğraflar, ABD'li yetkilier tarafından gazeteye sızdırılmış gazete de bu fotoğrafları yayınlamıştı.

"ÖFKELİYİZ, KABUL EDİLEMEZ" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

The Telegraph'a konuşan İngiliz hükümetine yakın bir kaynak, "Öfkeliyiz. Bu kesinlikle kabul edilemez. ABD tarafından sızdırılan bu fotoğraflar, kurbanlar, aileleri ve halkın geniş kesimleri için üzücü. Bu konu, İngiliz yetkililer tarafından konuyla ilgili her seviyede gündeme getirilecek." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI, "RAHATSIZ EDİCİ" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Olay yeri fotoğraflarından önce, Manchester polisinin saldırganın ismini soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için saklamasına rağmen, ABD medyası DEAŞ'lı teröristin ismini açıklamış, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Ruud konuyu 'rahatsız edici' olarak nitelemişti.

İngiltere hükümetinden konuyla ilgili henüz bir yorum yapılmadı.

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