Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Federal Göç Bakanı Peter Dutton, Avustralya'nın 2GB radyosuna Suriye'de terör örgütü saflarında savaşa katılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hükümet olarak, terör örgütü saflarında savaşa katılanların Avustralya'ya dönmemesi için pasaport iptali dahil bazı önlemler aldıklarını belirten Dutton, "En iyi sonuç, Suriye'ye savaşmaya gidenlerin orada öldürülmesi ve geri gelmemeleri, bir daha başkalarını rahatsız etmemeleridir. Açıkçası ben hak ettikleri kaderin bu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.